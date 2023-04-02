運動家投手藤浪晉太郎對決天使大谷翔平。（美聯社）

Shohei Ohtani nearly hit a grand slam against Shintaro Fujinami. Instead, he settles for a LONG RBI single off the wall.



Statcast says this would've been a home run in 11 ballparks (including Angel Stadium). pic.twitter.com/Md0CFCFqHz — Brent Maguire (@bmags94) April 1, 2023

運動家今年簽下日本投手藤浪晉太郎，他高中時代是甲子園名將，綽號「浪速達比修」，身高197公分超過大谷翔平，一度被視為大谷的勁敵。藤浪效力日職阪神虎多年，挑戰大聯盟成功，獲得運動家1年325萬美元合約。然而他2日在大聯盟的首秀灰頭土臉，2.1局被天使痛打8分，包括老對手大谷翔平也在他手裡擊出安打。

藤浪晉太郎擁有時速99英里的四縫線、94英里的指叉球，但他一向有控球問題，四壞保送偏多。天使總教練內文（Phil Nevin）賽後說：「我看了藤浪春訓時的影片，他的變化球不常拿到好球，他今天在前兩局卻有辦法做到。但我們知道他有可能投不進好球帶，我們對付他必須保持耐心。」

首秀登板就讓天使打者六上六下，大谷首個打席擊出內滾。第3局果然藤浪出現控球問題，瑞吉福（Luis Rengifo）站著完全不出棒，等到兩好三壞也是不出棒，取得四壞保送。緊接著藤浪的滑球失靈，連續遭到安打攻擊，後面卓奧特（Mike Trout）不出棒，藤浪的速球和指叉球都投不進去，再度四壞保送。

在上百名日本記者面前，大谷翔平第2次上來打到藤浪一顆99.1英里的四縫線（時速159.5公里），這球撞到反方向的左外野圍牆才落地，差點成為滿貫全壘打，大谷擔心被接殺所以只跑到一壘，他上壘之後高舉雙拳歡呼。天使單局打了11分，吞下慘敗的藤浪，被美媒認為可考慮轉為牛棚投手，因為他短時間的壓制力還是足夠，也在首度對決時三振了卓奧特。