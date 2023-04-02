總統府秘書長一職，過往通常是低調角色，但林佳龍近來遭黨內人士質疑不只對於派系跟選舉喬很大，還介入立委提名，堪稱是最高調的府秘書長，引發熱烈討論，有網友就形容，民進黨為利益喬來喬去「像極了幫派組織」。

有綠營人士告訴《聯合報》，林佳龍目前沒黨職，卻成為立委提名策略小組成員，讓人有所疑慮；而身為府秘的他，早先帶領由退職立委組成的台灣綠色立委聯盟至澎湖參訪，遭質疑有固樁嫌疑；甚至民進黨主席賴清德日前宴請派系立委時，具有中立公職身分的林，竟以派系掌門人之姿高調出席，也被覺得不妥。

而相關報導被轉載至《Yahoo！新聞》後，引發熱烈討論。有網友批評，有些人選舉輸了之後卻越升越高，這就是為什麼自己無法把票投民進黨的原因之一；也有人直言，民進黨喬來喬去只是為了利益，像極了幫派組織；還有網友大酸，就看總統蔡英文下台後，這些人要何去何從。