南韓高人氣女團「BLACKPINK」近期舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，在上月18、19日至高雄開唱時吸引9萬名粉絲前往朝聖，而近日團內主舞Lisa在某場彩排電臀熱舞的片段流出，當中可見她似乎「用力過猛」讓穿著短褲的她險些走光，而她隨後便轉身遮擋並露出驚恐的表情。

近期網路上瘋傳BLACKPINK在某場演唱會中彩排的影片，片中可見團員們穿著團服在台上沉浸在音樂中跳舞，成員們更個別自由發揮辣跳電臀舞，而穿著短版上衣及寬鬆牛仔短褲的Lisa，有些用力過猛，之後自己Lisa似乎有意識到會露出屁股蛋，即連忙護住自己的臀部並露出驚恐的表情，一旁成員Jisoo看到後指著她大笑，影片曝光後也隨即引發熱議。

事實上，成員們的走光情形這已經不是第一次，成員Jennie在演唱會中常以緊身底褲搭配短裙，導致臀部微笑線露出，進而引起兩派網友論戰，有人認為過於裸露，但也有人表示好身材秀出來給大家看並沒有什麼大不了。

除此之外，Rosé在本次高雄場世巡演唱會個人Solo Part中，她身穿繞頸露背的黑色短洋裝，在跳舞起身後衣服竟因舞蹈動作過大，導致上身部分些微往左邊跑去，使得右側險走光，所幸她相當冷靜，順著舞蹈動作用右手將黑色小可愛往右拉，才讓她成功化解這次的舞台危機。