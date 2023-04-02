女星熊熊（卓毓彤）擁有G級火辣上圍，因此吸引了一票粉絲，走出3年前不雅片風波後，熊熊更將重心放在事業上，先前也承認去凍卵想當媽。昨(1日)逢愚人節，熊熊曬出兩隻手的無名指皆被套牢的閃照，但她沒談是否有對象，僅稱：「聽說戒指戴無名指可以招財」，引來網友驚呼：「是不是要說恭喜？」

熊熊2020年被週刊報導一度好事近，傳出她和特斯拉男已訂婚，未料就在完成婚禮前，網上竟流出她的不雅影片，導致她與特斯拉男分手，甚至還傳出她氣到流產。走過風風雨雨後，熊熊曾大方鬆口是自己活該，交往時常「戀愛腦」上身，眼盲識人不清，甚至還無奈說是自己活該，認為部分網友對她的批評算有道理。

熊熊愚人節曬出被套牢照片。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

熊熊坦言，過去感情運一路不順，「我很缺愛，一直在追求愛情，很容易為了愛放棄事業，現在綜觀看來我不夠愛自己」，2021年時她被誤傳懷孕，她隨即澄清是自己花錢跑去凍卵，因為當媽媽一直是她的夢想，但近年被中醫診斷身體體質偏寒、卵巢發黑，她不想為了怕當高齡產婦亂找對象，便決定提前去凍卵，讓自己未來隨時保有生育權力。

昨熊熊挑在愚人節這天「放閃」，曬出兩隻手無名指掛上戒指的照片，自嘲聽說這樣可以招財，並稱：「今天是我的節」、「我是愚人」，讓蔡尚樺也來留言笑熊熊「趁亂官宣」，釣出本人回應「是真的，你自己上網查」，網友半信半疑說：「今天不管發什麼我都不相信」、「愚美人嫁人」、「很像同一人的手啊」、「天公疼傻子」、「有人要了？」。而熊熊先前上王志郁的網路節目，大談零食副業，表示現在住的是對工作運好的風水房，認為未來結婚也不一定有好老公靠，更自爆過去教過兩任男友都是靠她養，似乎相當心累。