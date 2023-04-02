清明連假不少人會掃墓，一名女網友表示，婚前從未有掃墓經驗，去年首次和夫家人一起掃墓祭祖，豈料返家後竟出現頭痛、背痛多日的症狀，到宮廟裡收驚才解決，但這也讓她害怕每年的清明節都要和夫家一起掃墓，她直呼「有什麼好辦法嗎？」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，娘家認為小孩和女生不必掃墓，因此和先生結婚前沒有掃墓經驗，她和先生結婚1年多，去年和夫家一起掃墓，這也是她人生中第一次。雖然都是在納骨塔，但周圍都是墓園，令她害怕不已。

原PO表示，去年本來想極力反抗不去，但顧慮自己剛進門，怕被婆婆等人說閒話，沒想到掃墓返家後，頭痛、背痛好幾天，最後靠著收驚才解決。今年清明節她的先生跟她說不去沒關係，讓她在家裝病，但她認為沒辦法每年都裝病，上網詢問「有什麼好方法，可以每年都不必一起去掃墓嗎？我真的怕爆。」

貼文曝光，網友也替她集思廣益，「工作，待在公司就對了」、「現在不豁出去一次，每年妳都要再煩一次」、「直接坦承妳害怕那些地方，和妳的體質是比較容易受驚的，看能不能因為這樣不去吧！不然每年都要想方法說謊也不是辦法」、「完全不懂為什麼女生婚後就要幫男方家掃墓」。