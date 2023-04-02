配合行政院「向山致敬、向海致敬」政策，教育部國教署積極推動戶外教育課程，111學年共核定補助86校，透過結合歷史人文、自然生態及山海環境等，帶領學生走入大自然，營造萬物可為師、處處可學習的氛圍。

以國立基隆高中為例，以「森川里海」主題課程分別代表森林、河川、聚落及海洋，於課程安排上，以自然環境觀察及體驗行動帶領學生走向戶外，「進入森林」，了解如何在經濟發展與生態保育達到平衡；「親近溪流」，知道如何保護及恢復水生態系統。

基隆高中「親臨聚落或人權遺址」課程，落實社會人文的探究實作精神；「深入海洋」，引導學生討論及關心海洋生態系的重要性，覺察人與環境的關係，進而喚起學生對於地球環境及山海資源的關懷與行動。

而台南市私立南光高中結合南瀛自然人文與農牧探索，形成文化兼具的戶外教育課程，課程中介紹農牧業起源、發展，到現今的農牧業養殖技術，並邀請相關專家學者介紹臺南在地農牧業科技發展，帶領學生至國立嘉義大學安全農業推廣中心實作體驗。

南光高中也帶學生到烏山頭水庫自然與人文踏查，再指導學生動手實作「種植作物」，以了解食物的生產與成長過程，最後讓學生親手收成食用等，課程由淺到深了解台灣的農牧業狀況，充分發揮職業試探的功用。

教育部國教署表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，強調在真實生活情境中學習，也是培育臺灣學生實現永續發展目標的關鍵，期望藉由戶外教育實踐，學生都能具備地球公民的素養，面對未來挑戰。