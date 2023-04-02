美國前總統川普因涉及支付封口費給色情片女星所衍生的相關爭議遭到刑事起訴，美媒報導，川普對遭到起訴有些「緊張及憂鬱」，但隨後又變得樂觀，認為民意站在他這邊，倒是他的律師團「相當震驚」，現在正擔心會有意外發生。另外美媒也透露，川普至少面臨一項「重罪」指控。

美國前總統川普因涉及支付封口費給色情片女星所衍生的相關爭議遭到刑事起訴。

《紐約郵報》（New York Post）報導，川普3月29日因涉及支付AV女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費案遭到起訴後，他居住的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）31日取消了俱樂部的周末活動，目擊者描述看到川普與律師團「聚在一起」商討如何因應起訴。

報導引述知情人士指出，針對被起訴，川普起先「有些緊張及憂鬱」，但之後變得較為樂觀，認為民意站在他這邊，有助於他贏得選舉。

不過他的律師團就沒有這麼樂觀，消息人士指出，律師團正為川普下周被傳訊作準備，「這不像往常一樣」，「他們有料到，但真正發生時仍相當震驚」，「現在發生了，他們擔心會發生意外之事。」

消息人士透露，包括尼切爾斯（Susan Necheles）、塔科皮納（Joe Tacopina）、席格爾（Chad Seigel）等川普律師在討論，「起訴中是否會有意料之外之事」，「可能有其他被忽略的事。」

消息人士也提到，律師團正在就川普的檔案照是否該被公開、是否會被看到上銬等事項與曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）達成協議，該人士說，川普希望上銬照外流，這樣競選資金就會湧入。

美國前總統川普因涉及支付封口費給色情片女星所衍生的相關爭議遭到刑事起訴，支持者聚集佛州海湖俱樂部外表達支持。

目前尚不清楚川普被控哪些罪名，不過美聯社引述2名知情人士指出，曼哈頓大陪審團遞交的起訴書顯示，川普面臨多項偽造商業紀錄指控，其中至少包括1項重罪指控。

報導提到，川普將在美東時間4日因封口費案正式被捕及傳訊，當他到案時，他將如同其他被告一樣被登記在案、拍攝檔案照、採指紋，但預計不會被上銬，川普當天將會受到特勤局保護，而且幾乎確定當天就會獲釋。