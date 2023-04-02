「永遠的哥哥」張國榮20年前愚人節驟逝，昨逢他20周年忌日，不少關於哥哥的過往小故事也被翻出，其中港媒報導，張國榮當年不吝提攜後輩，在慶功宴上遇到王力宏，主動和對方要聯絡方式，但王力宏委婉給了公司電話，張國榮發現後沒因此在意，之後還邀王力宏參加他執導的公益短片《煙飛煙滅》。

據《東網》報導，張國榮當年走紅後沒因此得大頭症或擺架子，反倒相當熱衷提攜演藝圈有潛力的後備，例如欽點舒淇拍攝《色情男女》，讓未來的影后成功轉型，2000年張國榮被《十大中文金曲》獲頒最高榮譽，慶功宴上他開心到見人就抱，遇到當年剛出道的王力宏，更主動開口要了聯絡方式。

未料，王力宏給的不是自己聯絡方式，而是公司電話，但張國榮沒生氣，之後還是邀對方合作，更在他擔任導演的短片裡給王力宏第二男主角的頭銜，可見哥哥為人之大器。而他當年和男友唐鶴德愛的深刻，20年來唐鶴德都未再有新對象，過去張國榮受訪談感情觀，便表示覺得戀愛是兩個人的事，不需要第三者的意見，「所以我覺得如果真的那麼幸運，有人去愛你的話，你就盡情去享受」。

劉嘉玲透露當年梁朝偉從張國榮告別式返家後，沉默了好幾日才大哭。（圖／中時資料照片）

據《新浪娛樂》報導，張國榮當年無預警離世，讓藝人好友心痛不已，馬來西亞時尚媒體人范俊奇在書中表示，劉嘉玲後來受訪時才說，當年從張國榮告別式返家後，原本不愛說話的梁朝偉變得更沉默了，天天在家裡安靜踱步，還把紅酒杯一個個拿下來擦拭再放回去，直到三、四天後，梁朝偉才崩潰大哭，接受好友離開的事實，「哭到整張臉都腫了」。