知名品牌「東成醬油」一名女性前經理前年2月某日晚上被公司董事長特助以談公事為由約出來，男子開車帶她到摩鐵後竟強行將她的衣物脫掉，還說「舌頭給我過來，不然我要生氣了」，女子最後用外套圍住下半身逃出，搭計程車至警局報警；法官依強制猥褻罪處有期徒刑10月。

判決書指出，男子前年2月1日晚上9點多聯繫女子稱要談論公事，並開車去載對方，但之後卻直接開往摩鐵，強迫女子脫鞋子外套、褲襪裙子，又逼迫接吻，說「如果你跟我親嘴我就不要弄你」、「你再吵我就揍你」、「舌頭給我過來，不然我要生氣了」，男子後來同意讓女子洗完澡就回家，女子事後搭車離開並報警提告。

男子辯稱雙方是婚外情關係，當天他心情不好找對方到摩鐵裸體抱著聊天，以為對方抗拒是在玩，他只是要逗對方，法官認為根據事發當天的錄音檔，雙方確實在屋內天南地北地聊天，但男子要動手脫去對方衣物時，對方均表示拒絕稱「我不喜歡這樣強迫的」，顯見男子已違反對方意願。

法官審酌男子為女子任職公司的董事長特助，又是董事長孫婿，對於女方工作具有一定影響力，此事後女子離職遭同事非議並堅持不和解，考量男子博士畢業後已婚育有1名孩子，目前自己開設專賣醬油的網路行銷公司，依強制猥褻罪，處有期徒刑10月。