大陸央視新聞客戶端報導，京平綜合物流樞紐中歐班列（北京–莫斯科）1日抵達俄羅斯莫斯科州別雷拉斯特火車站。這是北京發出、首列直達歐洲的中歐班列。

據了解，該趟中歐班列滿載裝有建材、家電、服裝等貨物的55個貨櫃，於3月16日從北京平谷地方鐵路馬坊站駛出，從內蒙古滿洲里鐵路口岸出境，一路向西橫貫俄羅斯，於當地時間1日18時30分抵達別雷拉斯特火車站。全程約9000公里，用時16天，比計畫提前兩天到達。

別雷拉斯特物流中心值班主任休金說，加強俄羅斯與中國大陸之間的鐵路運輸合作對於兩國關係具有重要意義，有助於緊密和發展兩國之間經貿聯繫，更好地實現歐亞經濟聯盟與「一帶一路」倡議的對接，期待未來有更多來自北京的中歐班列。

公開資料顯示，中歐班列依託大陸「一帶一路」倡議，規模實現迅速增長，其東、西、中3個通道在莫斯科匯集，使人口2000多萬的莫斯科成為中歐班列中轉樞紐和重要終端市場。

別雷拉斯特物流中心由中國遼寧港口集團與俄羅斯鐵路股份公司合作共同建設，位於莫斯科市北30公里處。項目2017年開建，雙方計畫將其打造成莫斯科地區最大的集中轉和倉儲等為一體的多功能國際物流中心。

2020年6月，莫斯科別雷拉斯特物流中心首發國際班列，取道內蒙古開往山東濟南市；同年7月，首列「遼寧瀋陽-莫斯科別雷拉斯特」中歐班列在遼港集團遼寧集鐵場站鳴笛首發。