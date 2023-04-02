隨著韓劇《黑暗榮耀》的熱播，相關復仇議題討論升溫，塔羅牌老師艾菲爾提醒，清明時節期間正是冥王星逆行前夕，某些星座展現出極強的報復慾，尤其是天蠍、獅子和牡羊座，他們不會容忍任何對自己的挑戰與不公；而巨蟹和水瓶也有自己的堅持和原則，不會輕易妥協。身邊若有這些星座伴侶、同事、朋友、閨蜜，請不要在這段時間內輕易惹怒他們，否則會引起無法挽回的後果。

▍TOP5 巨蟹座：憂心家庭 強烈保護

巨蟹座極度重視家庭和情感，因此家庭中的每一個成員都被視為珍寶，當他們發覺家人受到威脅時，會立刻採取行動並採用各種方法保護家庭。巨蟹座很敏感且容易受傷，當他們感受到任何冒犯或攻擊時，會立即採取行動捍衛尊嚴和權益；同時他們也非常堅定，會堅持自己的信念並不斷努力保護和維護自己的家人，所以如果近期有遇到巨蟹座，千萬別為了好玩故意逗弄他。

▍TOP4 水瓶座：堅定信念 勇敢挑戰

水瓶座的人往往非常堅定自己的信念和價值觀，他們會為了自己認為對的事情勇往直前，並且不會讓任何人阻止他們的腳步，當他們遇到任何不公或者不平等的情況時，會毫不猶豫地站出來，挑戰不正義的行為；水瓶座也很勇於冒險，樂於探索未知的領域並挑戰極限。當他們受到任何威脅和攻擊時，會毫不畏懼地面對並採取行動捍衛自己和他們所相信的事情，所以如果近期有遇到水瓶座，別為了好玩故意招惹他。

▍TOP3 天蠍座：脾氣夠嗆 有仇必報

天蠍座神秘、熱情、具有強烈魅力，同時也有一點小心眼和報復心，當他們被欺負或者受到冒犯時，通常不會立即表現出情緒，而是會冷靜地暗地裡謀劃報復，並且堅持到底。他們的報復行為通常相當強悍，會讓對方後悔自己挑戰了天蠍座的底線，所以如果近期有遇到天蠍座，別為了好玩故意捉弄他。

▍TOP2 獅子座：拒絕霸凌 強勢回應

獅子座有著強烈的自尊心，他們不會容忍任何人侵犯自己的尊嚴和地位，當他們感受到侵犯時，會選擇以強勢的方式回應。此外，獅子座非常有自信，經常在大家的注視下表現自己的優越性和實力，並且不會輕易妥協，所以如果近期有遇到獅子座，別為了好玩故意刺激他。

▍TOP1 牡羊座：不公不義 一定反擊

牡羊座非常果斷，並且善於行動和決策，同時也具備了冒險精神，當他們遇到不公不義的情況時，會毫不猶豫地反擊，保護自己的權益和利益。牡羊座相當勇敢，很少感到害怕，因此即使面對強大的對手，他們也會毫不畏懼地面對挑戰，並且全力以赴地為自己爭取權益，所以如果近期有遇到白羊座，千萬別為了好玩故意挑釁他。