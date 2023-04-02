此外，桃禧公告因應加盟洲際酒店集團（IHG），旗下桃禧航空城酒店新館及台北桃禧大飯店擬購置設備及進行裝修工程，投資金額預計不超過8千萬元及4千萬元。在完成改裝更名後，桃禧將成為擁有IHG及萬豪國際2大國際集團品牌的飯店集團。

2018年8月登錄興櫃交易的桃禧，旗下擁有桃禧航空城酒店本館及新館、台北桃禧大飯店等3處據點。董事長李三蓮另以嘉貿建設開發持有桃園智選假日酒店，並透過焊錫材料商昇貿(3305)旗下持股43％子公司左岸會館開發，投資興建八里福朋喜來登酒店。

桃禧2017年與萬豪國際簽約，加盟旗下「喜來登」品牌，2019年9月將桃禧航空城酒店本館更名「桃園喜來登酒店」重新開幕。而原名中源大飯店的台北桃禧大飯店，桃禧2018年3月時曾公告，規畫加盟雅高酒店集團（Accor）旗下美居（Mercure）品牌。

據美居酒店2020年初揭露資訊，「台北美居酒店」原訂2021年12月開幕，惟此計畫因新冠肺炎疫情而無疾而終。在結束防疫旅館業務後，中源大飯店於去年11月更名「台北桃禧大飯店」重新開幕，此次公告揭露未來將改為加盟IHG集團計畫。

桃禧2022年合併營收5.4億元，年增0.46％、創歷史新高。不過，因防疫旅館需求減少、恢復一般旅館經營後營運未完全復甦，受下半年營運轉弱影響，稅後淨利0.99億元、年減35.84％，每股盈餘1.74元，較前年1.54億元、3.35元新高滑落，仍雙創歷史次高。