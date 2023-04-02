「阿妹」張惠妹近日在高雄開唱，連續10場演唱會將帶給粉絲滿滿的聽覺饗宴，而身為粉絲的謝忻也到高雄朝聖，31日貼出好幾張演唱會的限時動態，但看完演唱會的她，因為太興奮了而睡不著，一大早就到游泳池報到，更在昨（1）日曬出比基尼辣照，直呼：「腰間線條也跳出來了。」

阿妹演唱會於31日開唱，謝忻也在當晚到高雄朝聖，貼出了多則演唱會動態，甚至錄了一句《聽海》的歌詞「寫信（謝忻）告訴我海是什麼顏色」，讓她開玩笑回應：「可以了，要問我幾次？海是什麼顏色？」而回到飯店後，她表示演唱會太亢奮到睡不著，一大早就直接去游泳，還大秀雙腿說：「真心被妹神的鉛筆腿激勵了，向她看齊。」可見阿妹的好身材真的令所有人驚豔。

不過，謝忻事後也曬出泳池邊的照片，只見她穿著咖啡色比基尼，超邪惡視角，D奶及小蠻腰一覽無遺，寫下：「感謝妹神讓我舞跳了一整晚，持續三個小時的有氧律動，連腰間的線條都給跳出來了。」

比基尼辣照一出，吸引網友大讚，「太辣了」、「完全無贅肉！無小腹！真強」、「很會抓角度」、「美的非常可以，這角度」、「我的鼻血」，她也謙虛回應網友：「昨天晚上看的妹神才辣。」