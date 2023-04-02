女星賈永婕先前朝聖韓團BLACKPINK演唱會，遭其他粉絲控訴全場站在第一排遮擋到後方觀眾視線，引起許多網友留言撻伐，而日前賈永婕分享大女兒於美國朝聖泰勒絲演唱會，沒想到竟遭酸「她也有站起來擋人嗎？」對此，賈永婕也高EQ回應反擊。

美國女星泰勒斯目前正舉行「The Eras Tour」巡迴演唱會，而由台灣粉絲創立的粉專「Taylor Swift Taiwan」日前貼出演出資訊，賈永婕看到後興奮留言「羨慕死了，我家安安現在正在現場right now」然而，一名網友開玩笑問賈永婕「 她也有站起來擋人嗎？」賈永婕則回應「全場搖滾」接著，有一名網友竟狠酸「你有教他站起來擋人嗎？ 」賈永婕說：「絕對坐不住的，全場站耶！」

賈永婕留言遭網友酸「你有教他站起來擋人嗎？」。（圖／擷取自臉書）

另外，也有人向賈永婕許願「請女神能請交情好的企業人士邀泰勒絲來台開唱」賈永婕則表示「女神現在有演唱會恐懼症」對此，網友也安慰她，上次BLACKPINK高雄演唱會是主辦單位場地規畫問題，請她不要因此事而留下陰影。

賈永婕透露有演唱會恐懼症網友暖心安慰。（圖／擷取自臉書）

事實上，賈永婕被控訴後沒多久便發文道歉並解釋「我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到，但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的」但卻未澆熄網友怒火，更被懷疑有拿公關票，對此，她也再度發文澄清道歉，事情才告一段落。