「在我20多年的藝術教育工作，從來沒有碰過一個在我的教室不畫圖的孩子。」新竹縣竹北市十興國小老師邱曉詩，透過跨領域融合設計的課程，打破學科、術科的分界，引導學生親近藝術，並讓美育融入他們的生活，她最近被教育部選為教育家人物典範。

畢業於國立台北教育大學藝術教育系的邱曉詩老師任教已23年，她小時候喜歡畫圖和看書的邱曉詩，總是想要把看到的文字變成圖畫，於是，爸爸就把家裡頂樓牆壁塗成白色，讓她在牆上可以盡情的塗鴉，媽媽也從學校帶回很多回收的考卷紙，讓她恣意揮灑。

邱曉詩直到高二為了考大學美術系，才正式進入到專業學習的階段。她表示，她一開始畫畫只是找樂子，當父母願意給獨立時間和材料時，畫畫對她而言變成是很有趣的事，也從中獲得讚賞。

怎麼鼓勵學生們親近美術、愛上美術？讓美學融入生活？邱曉詩分享自己的教學經驗，發現學習成就高的孩子，透過適當引導較容易放鬆地向藝術情境趨近，但越弱勢或興趣缺缺的孩子，更需要透過藝術去鼓舞他們。

邱曉詩鼓勵學生們，希望他們在這一個不會被打叉、扣分標記的藝術歷程學習裡表現自己，透過藝術觀察自己和身邊的環境，提高生活敏感度，這樣對學習和生活才會有幫助。

「我不太針對學生的技巧去評分，也不覺得畫得漂亮就是好，更不會要求學生一課堂就要完成一個作品並評分。」邱曉詩說，在她的課堂中，她會清楚讓孩子們知道每一個步驟及目標。對於那些比較不會畫圖、害怕畫圖的同學們，我告訴他們，有完工就有一定的分數，不需要擔心畫醜或畫錯。

邱曉詩認為，美術教育無法一蹴即成，所以她會非常有耐心且隨時觀察每個學生的學習狀況，且適時指導學生解決問題。她認為，藝術的本質是很純粹和「感性」的，透過課程用「理性」的方式將感性表現出來就是藝術教育的目標，也就是美學了。