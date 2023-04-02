陳秋柳(右)與女兒鄭琬諠(左)獲得移民署「多元文化 樂活創新」行動方案競賽成果特優獎。（移民署提供）

內政部移民署上月18日辦理「多元文化 樂活創新」行動方案競賽，強化新住民多元文化背景優勢，將母國特色融入創意發想，最後轉化為實際的政策提案與行動。越南新住民陳秋柳所帶領之隊伍「文化新潮」以歌舞劇搭配越南才子樂形式走入人群，展現母國文化，獲得評審委員的一致青睞，奪下成果特優獎項。

越南新住民母女看起來像姐妹 攜手演出舞台劇融入台灣

參賽隊伍「文化新潮」團隊本次以「新住民也是臺灣的一份子」及「新二代活出自己的樣子」為主題，設計30分鐘的台越雙語歌舞劇並走入市集進行展演，透過新住民子女介紹媽媽當時從越南嫁來台灣的奮鬥故事。

40歲陳秋柳擔任，移民署台北市服務站越南語通譯，獲選新北市社會局燦爛新女力，演出舞台劇吉卜拉」及「蜜莉安的詭計」，電視劇「第三佈局塵沙惑」，而女兒就讀華岡藝校，母女看起來像是姐妹，一同演出電視劇展「3天2夜」及「飄洋過海來看你」等。

「文化新潮」領隊的陳秋柳說，才子樂為越南特有的傳統音樂，曲目大多為越南民間流傳，有描寫景色、人文、還有抒發心情，可隨著表演者伴奏加以詮釋，增加豐富性。表演內容是思念家鄉的心情，唱著「我從越南來，過山過海到臺灣來，在遙遠的一個地方，那裏是我的家鄉∙∙∙∙」有思鄉情懷、觸動人心的作用。

陳秋柳說，在台灣逐漸走向多元文化社會的現今，沒有人是局外人，愛台灣的心都是一樣的，表演結束後團隊也與民眾互動，並且擺攤介紹越南母國的文物，不僅證明市集推廣多元文化的可行性，也使大眾理解新住民境遇，來打造「共榮」與「共融」的多元文化社會。