台灣大表示，透過「台灣大行動客服App」申辦原門號國際漫遊，免換卡、免租機、登機前只需1分鐘即可開通，原門號續約也僅需簡單3步驟完成。簡單直覺的操作介面，讓「台灣大行動客服App」推出迄今，累計下載量達710萬次，加速了台灣大「無紙化帳單行動」，每年省下約1.95億張A4紙張。

「台灣大行動客服App」24小時申辦漫遊服務超方便，用戶可選擇當日開通或多日前預約，只要1分鐘、3步驟即可完成，輕鬆瀏覽多國漫遊方案，滿足多日型吃到飽、單日型吃到飽或是同遊共享包方案。其中，同遊共享包方案只需一人申辦並於App上登記共享門號，可與最多3名網內友人共用流量，分開走、免熱點也能分享上網，並隨時查看漫遊網路用量。

「台灣大客服App」自助化功能多元實用，除可智能續約、即時查詢網路/語音用量、快速繳款、預付卡儲值、開通電信代收帳單服務，還可自助申裝Disney+、MyVideo、MyMusic、GeForce NOW等熱門數位服務功能，其中智能續約服務，只要1分鐘3步驟即可完成，選擇智能續約的用戶數年成長更是高達近3成。