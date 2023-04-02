近年來，睡眠成為現代人關注的議題，有些人甚至需要靠醫師處方箋才能入睡，醫師表示，因他身為醫師、常需值班，作息常會被打亂，他現在常靠3種生活飲食方式助眠，除了睡前少用3C產品外，他平常都吃番茄、奇異果來幫助自己入睡，因番茄含有可幫助神經放鬆的GABA，而奇異果含大量維生素C，可抗氧化並幫助入睡。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，根據統計資料，全台有近500萬人睡不好，有些人甚至必須靠醫師處方箋才能入睡，身為醫師的他也因工作打亂作息，年輕時睡眠時間容易調整，但隨著年紀漸長，加上家庭與事業的壓力，作息較難調整，也會有睡不好的情況。

他透露，他的助眠秘訣有3個，一為睡前30分鐘就停止使用3C產品，二為避免在睡前2~3個小時吃東西，三為平常多吃番茄、奇異果、牛奶。他說明，番茄含有GABA可以協助放鬆情緒；奇異果含有大量的維生素C，可抗氧化，也可幫助入睡；牛奶則含豐富色胺酸可以幫助情緒穩定。

此外，戴定恩曾表示，年過50歲的男性，幾乎都會有攝護腺肥大的困擾，例如頻尿、夜尿、尿完仍有殘尿感，而番茄中的茄紅素是最能延緩攝護腺肥大的營養素，民眾若要補充茄紅素可透過打成番茄汁、與油脂一起攝取，以及煮熟後食用。