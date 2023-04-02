淡水塑膠工廠失火！百坪鐵皮廠房竄驚人濃煙 居民全嚇壞 10:002023/04/02 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂的塑膠射出工廠冒出大量黑煙，初估燃燒面積達100坪。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」） 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」） 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」） 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」） 新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪；新北消防已派出33輛消防車、56名消防人員趕赴現場灌救，鄰居表示工廠無人，但有待消防確認，詳細起火原因仍有待釐清。 疑遭前員工設計仙人跳 警逮3男1女 台南資源回收廠火警 黑煙直竄天際24輛消防車灌救中 北市內湖地下室濃煙竄列三級火警 消防人員助2人脫困 #新北市 #淡水火警 #鐵皮工廠 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 大林煉油廠氣爆第三方調查曝原因 中油3高層鞠躬道歉 12:482023/03/30 社會 智利發生規模5.5地震 暫無災情傳出 09:462023/03/26 國際 虛驚一場！情侶吵架拿滅火器狂噴 鄰居嚇逃：失火了 16:592023/03/22 社會 台東知本溼地大火釀生態災難 環團懷疑人為縱火 15:472023/03/27 社會 台南東區晚間傳出火警 「五村燕餃」遭烈焰吞噬 23:162023/03/24 社會 知本溼地大火延燒「數公里外可見」烈焰照亮夜空 18:592023/03/26 社會 屏東富統食品廠火警竄濃煙 萬丹部分區域停電 21:172023/03/25 社會 台南辻間創生聚落啟用 盼成繁榮十字路口 04:102023/03/26 地方新聞 柳營農民燒雜草引火警 南市府出手了 16:552023/03/25 社會 高雄民宅大火濃煙猛竄 7旬老翁獲救送醫 07:412023/03/28 社會 權證市場焦點－聯詠 上半年需求有勁 04:102023/03/23 證券．權證 台積再漲報價？可能性不高 04:102023/03/28 財經要聞 嘉義縣竹林火災 濃煙嗆昏老農不幸燒成焦屍 18:232023/03/26 社會 恐影響早餐供貨？屏東富統食品大火 燒光2000平方公尺廠房 17:012023/03/26 社會 烏克蘭宣稱在基輔擊落無人機 殘骸引發商店火警 16:302023/03/28 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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