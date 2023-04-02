新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」）

新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」）

新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」）

新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪。（翻攝自臉書「細說淡水」）

新北市淡水區今(2)日早上傳出火警，位在崁頂塑膠射出工廠發生火警，目前已延燒兩間連棟鐵皮廠房，初估燃燒面積達100坪；新北消防已派出33輛消防車、56名消防人員趕赴現場灌救，鄰居表示工廠無人，但有待消防確認，詳細起火原因仍有待釐清。