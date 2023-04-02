全國不動產企劃研究室經理喻永豪表示，近來買氣明顯降溫，三重、蘆洲地區去年下半年開始傳出有房仲業者經營不善，其中更不乏連鎖大品牌業者，無法負荷每個月幾十萬的營運成本，因此三重、蘆洲地區傳出有5~6間店要求頂店、頂讓的消息，足見市場買氣降至冰點。

全國不動產徐匯仁愛加盟店店東徐晟旻表示，觀察蘆洲、三重每月買賣移轉棟數變化，去年上半年蘆洲每月移轉件數有200多件，三重更能達到600~700多件的成績；然而下半年買氣開始明顯轉冷，蘆洲每月移轉棟數掉到100多件出頭，三重則來到200~400棟，交易量明顯腰斬。至於看屋人數，過去三蘆地區各家房仲業者平均每日都能有1、2位看屋客與網路留言訪客，自下半年開始轉為2~3天才能有一位，成交天數更拉長了一倍以上，明顯感受到市場觀望氣氛濃。

不過，全國不動產徐匯仁愛加盟店近來成交表現卻未受影響，買氣還是很亮眼，1個月都還是能成交10多筆不動產交易，徐晟旻指出，除了長期以來只經營自住客、不接受投資客物件之外，主因就是專攻購屋族最重視的總價帶。蘆洲、三重中古市場有許多800~1500萬元內的30坪左右40年老公寓，生活機能完善、使用空間充足，房價又在一般雙薪家庭能負擔的總價帶，很受首購族指名，這些自住剛性物件就佔了近來全國不動產徐匯仁愛加盟店成交量的7成。

全國不動產徐匯仁愛加盟店徐晟旻分析，雖然去年房價迎來一波漲幅，然而這些蘆洲、三重低總價老公寓房屋單價仍在3~4字頭行情，如三重中古公寓約在37~48萬元、蘆洲則在32~43萬元；相比市場上5字頭的中古大樓與6字頭的預售屋單價，這些老公寓使用坪數大、生活機能更相較重劃區發達，又緊鄰便捷的捷運系統，因此總價只要能壓在1000萬元左右，就會是現在市場最歡迎的自住物件，也是全國不動產徐匯仁愛加盟店買氣成交量不墜的原因。