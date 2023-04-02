配合我國2050淨零排放目標，金管會業於2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，協助上市櫃公司達成永續發展目標，櫃買中心表示，「上市櫃公司永續發展行動方案」是金管會繼公司治理藍圖推動後，再度發布並聚焦轉型為永續發展ESG之政策方針，此次以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸，建構五大面向，包括「一、引領企業淨零」、「二、深化企業永續治理文化」、「三、精進永續資訊揭露」、「四、強化利害關係人溝通」、「五、推動ESG評鑑及數位化」等，持續推動企業朝向國際永續發展目標。

櫃買中心就「引領企業淨零」面向，在去年金管會3月公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」時，已成立工作小組即時回應公司疑義，並於櫃買中心網站建置ESG專區，持續在各類宣導會中就政策面、相關規章及作業實務進行說明。

為協助企業邁向循環、綠能及低碳之新經濟模式，櫃買中心近年除持續建立可持續發展債券暨社會責任債券等永續發展債券交易制度外，並成立永續發展債券專板，新推出可持續發展連結債券(SLB)制度；另規劃永續發展債券資格認可網路申請作業，及研議擴大永續發展債券市場商品範疇之可行性，以提供企業更便捷的籌資管道。

在「深化企業永續治理文化」的部分，櫃買中心將配合上市櫃公司永續發展行動方案修訂相關規章，及透過公司治理評鑑推動，如獨立董事席次不低於三分之一、薪酬合理化、獨立董事任期不得逾3屆、提升上櫃公司女性董事比例等，並研訂永續發展委員會組織規程參考範例以提供企業參考。

在「精進永續資訊揭露」的面向，規劃推動20億元以下公司編製永續報告書之輔導計畫，輔以抽查永續報告書並強化確信機構管理要點，以提升資訊揭露品質，在「強化利害關係人溝通」，亦會配合要求公司提前上傳股東會議事手冊及年報資訊，修正資訊申報作業辦法。

在「推動ESG評鑑及數位化」面向，櫃買中心與證交所目前正積極就ESG評鑑、永續報告書數位產製平台及ESG資料庫等項目共同研議，並參酌國際準則發展，建置整合性ESG資訊平台，統整ESG相關數據、市場資訊、國內外法規及宣導訊息等，完備ESG資料庫內容，提供市場一站式查詢功能，包括多元視覺的統計分析。

櫃買中心結合金管會、民間團體、證券周邊單位資源，持續配合政策建構ESG生態系，內容包括：永續發展債券、多元化ESG商品、協助企業碳盤查及確信、教育訓練，以及提升ESG資訊揭露品質等，全力配合推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，多面向積極協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值及競爭力，營造資本市場健全ESG生態體系，以呼應全球永續發展行動並達成我國淨零排放之目標。