香港男星杜汶澤來台定居3年，投資移民的他年初已經拿到中華民國身分證，經常在社群發表對兩岸三地時事的看法，引起粉絲熱烈回響，昨(1)日他在臉書發文抱怨，住在大安區的朋友介紹內湖時，竟說是「鄉下」，讓他忍不住PO出內湖家的裝潢跟大家分享，只見空間挑高寬敞，相當氣派。

杜汶澤透露，目前的豪宅是他來台灣三年的第三個居所，三次都是住台北市內湖區，「我喜歡內湖，開車十五分鐘內到101（講15分鐘感覺比較守法），Costco、大潤發、美福更是我常去的地方。」

他表示記得有一次有位住台灣比自己久的香港人，那位港人住在大安區，在介紹他的住所時，竟然說「他(杜汶澤)住在鄉下」，讓他忍不住回嗆：「住大安住套房也可以說成你住大安好不好？人不要用地區來區分嘛！」

此外，他也附上內湖新家的照片，笑稱「哈哈！拍謝啦！找到個安樂窩，太開心，就給我囂張一分鐘吧！我內湖我驕傲！」此文一出，釣出許多香港與台灣網友們留言，「下次要去玩！」、「我記得內湖有個好大的鮮花市場好漂亮！」、「台灣好，景色又漂亮」、「杜子三遷」、「內湖真是好棒，好幽靜」、「我內湖+1！」