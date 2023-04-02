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Jimmy Butler pushes the @MiamiHEAT lead to 10 late in Q4 on NBA TV!



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位居西區淘汰邊緣的獨行俠，2日雖有東契奇42分、10籃板及8助攻的神勇演出，卻碰上熱火當家球星吉米巴特勒拿下毫不遜色的35分、12助攻，獨行俠最後以122比129不敵地主熱火，目前戰績37勝41敗，排名仍居西區第11，距離可打附加賽最後資格的西區第10雷霆，還有1場勝差。

獨行俠雖在開賽一度領先8分，卻遭熱火打出13比0猛攻反超，接下來吉米巴特勒、洛夫、柯迪席勒等人幫助熱火繼續擴大領先差距，甚至領先到18分之多，打完上半場，熱火76比64領先，巴特勒半場貢獻22分，獨行俠則以東契奇23分最高。

儘管獨行俠打到末節一度縮小差距到6分，吉米巴特勒卻連進兩球重新拉開，可是獨行俠也連拿5分，把比數追成120比125，接下來巴特勒4罰3中，東契奇雖在最後38秒切入放進兩分，接下來熱火順利拖完時間，也把這場主場勝利留了下來。

擺脫3連敗的熱火除了吉米巴特勒，取代阿德巴約上場的席勒，也有20分、8籃板，加盟熱火首次替補出擊的洛夫貢獻18分，史特魯斯18分，希洛15分；小哈德威也幫獨行俠攻下31分，進入齋戒月的厄文，今天拿下23分、8助攻，仍無法協助獨行俠扭轉戰局。