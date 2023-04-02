全球人壽總經理馬君碩表示，營運持續管理系統可展現金融機構是否具備應變能力及韌性。全球人壽積極訂定「營運持續策略」，符合國際標準ISO 22301：2019之要求，確保各項客戶服務措施，如核保、保費與理賠作業、保全服務及電話客戶服務等關鍵業務，獲得適當處置，維持營運不中斷。如遇重大疫情、地震或火災等，危及公司持續營運之重大事件時，將立即啟動「營運持續計畫」，包括採行異地辦公、居家辦公模式，整合所需資源，盤點異地備援能力，確保對客戶的服務與營運不間斷。

以新冠肺炎三級警戒時期為例，全球人壽立即執行居家辦公、異地辦公及分流辦公等營運不中斷之作業流程，包括疫情監控、居家辦公遠端設備安裝測試、異地辦公設備安置等，均在短時間內就能完成定位。並透過遠距投保、線上理賠及智能客服，滿足客戶於疫情期間對投保、理賠或諮詢的需求，落實公平待客的承諾。

同時，在數位化與大數據浪潮下，全球人壽除了保障客戶權益、營運不中斷之外，為善盡保護客戶隱私權益的企業責任，今年亦擴大個資保護管理制度（BS 10012）驗證範圍，涵蓋總公司暨各分公司所有部門之個資蒐集、處理與利用作業流程，也順利通過SGS審查作業獲得驗證。