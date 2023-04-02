國民黨立委陳以信宣布參選台南市第6選區立委，挑戰現任綠委王定宇。對此，國民黨台北市議員李彥秀力挺陳以信，她認為，陳回家鄉服務、讓台南的未來與接軌，是台南子弟應該有的氣概，台南也值得一個更好的立委。

陳以信昨（1）日指出，民進黨在台南執政三十餘年，催生出了「三哥」，分別為「胎哥」、「歪哥」、「豬哥」，他保證自己正直、公正、清白，務必會改變政風，還給市民乾淨的台南。另外，國民黨台南市黨部主委林進旺喊出，下屆立委目標是「坐一望二搶三」，期待綠地變藍天。

李彥秀今在臉書發文指出，陳以信有傲人的學歷和國際事務歷練，目前除了擔任不分區立委，也兼任華府智庫台美研究中心執行長與國民黨海外部主任，在立法院的表現更是有目共睹。

李彥秀提到，有綠營網軍諷刺陳以信宣布參選台南市立委的動機，但他規劃此事已很長一段時間，是深思熟慮後做的決定。李彥秀並指出，陳以信回家鄉與在地鄉親一起打拚，讓台南的未來與世界接軌，才是台南子弟應該有的氣概。