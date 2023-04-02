中天主播張若妤3月初開始待產，她今（2日）在臉書分享當媽媽的喜悅，透露上個月29日入院後經過48小時奮戰，終於在前天（3／31）順利產下3020克的小公主，還幫她取小名為Zoe，張若妤在臉書寫著：「生下妳，是我這輩子最勇敢的一天，用盡全力換妳一聲哭啼。」

張若妤透露，懷孕期間她努力飲食控制，還勤做孕婦瑜珈，就希望能自然產。待產期間她原本以為足月後隨時都可能卸貨，就連出門吃飯也提心吊膽，結果發現第一胎多半沒那麼快，加上沒有太多徵兆。最後所有催生藥物都用上，還經過馬拉松式內診，女兒還是不「退房」，最後她只好剖腹吃了全餐。

張若妤前天喜獲千金，一家三甜蜜合照。（張若妤提供）

孕期期間，張若妤跟老公都很用心，更是她有史以來飲食最講究健康的時期，都是以原型食物為主，幾乎沒有摻雜調味料，因為孕婦會比一般人更容易水腫，所以對吃非常注意。懷孕後期，寶寶越長越大，張若妤光是坐下都得像阿兵哥一樣直挺挺，避免頂到胃。睡覺其實也睡不好，連翻身都感到吃力，張若妤則稱讚老公是神隊友，除了包辦所有家務事，出門時也會主動幫她穿襪子、綁鞋帶等，非常貼心。

張若妤也提到，剛懷孕時曾經抱著馬桶吐，老公便緊張的跑來關心：「是害喜嗎？」讓她當下忍不住回了一句：「難道我看起來像是腸胃炎？」老公雖然不會甜言蜜語，卻都是用直接行動表達他的心意。夫妻倆在決定生小孩時，張若妤也做好心理建設，知道除了子宮孕育生命外，心理也要調適，生、養、教、陪，都是要揹在肩上的責任，「雖然女兒選擇在肚子裡住好住滿，就是想用華麗的方式登場，躺在產檯當下，眼淚不停的流，但寶寶哭聲的那一刻，一切都值得了。」