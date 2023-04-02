俄烏戰爭發生後台灣曾援助烏克蘭，一名來自烏克蘭的女生Sia表示，戰爭爆發後，弟弟剛好申請上台灣的國立陽明交通大學，同時在台灣唸書的烏克蘭朋友也推薦她到台灣中研院實習，她認為這是命運要他們姊弟倆在台灣團聚，如今在台灣已生活幾個月，她非常感謝台灣願意給他們好好生活下去的機會，同時也希望台灣能繼續支持烏克蘭。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳最新影片，來自烏克蘭首都基輔的Sia表示，畢業於國立醫藥大學，之前在基輔的某家醫院擔任護理師，她的專長是內分泌學和小兒科，經常要照護許多生病的孩子。

Sia指出，俄羅斯和烏克蘭戰爭爆發後，她任職的醫院認為不再需要她，她只好回家。當時弟弟就讀的高中和台灣的陽明交通大學有合作，弟弟通過申請取得來台資格，讓她非常震驚，「因為我高中時期也學過中文，但一直在想要在哪派上用場。」

Sia說，在台灣念書的烏克蘭朋友幫她處理弟弟的申請資料，對方也推薦她報名中研院實習計畫，她認為這是命運要他們姊弟在台灣團聚，而她的父母也很高興他們能在台灣生活，因為直到現在基輔還是會三不五時沒有網路和停電。

Sia表示，來台灣已幾個月了，非常適應這裡的生活，她感謝台灣的學校，願意給他們繼續好好生活下去的機會，「我們會永遠感恩，若可以許下一個小小的願望，我希望台灣可以持續支持烏克蘭。」同時她也許願自己未來能成為一名醫師，但要在台灣或其他地方行醫還不確定。