雪山喜迎罕見「4月雪」。（摘自臉書雪霸國家公園登山資訊分享站／李京昇苗栗傳真）

山友分享遇到「4月雪」的喜悅。（摘自臉書雪霸國家公園登山資訊分享站／李京昇苗栗傳真）

時序已進入4月，這波春雨鋒面又為雪山帶來降雪！雪山上個月下旬才下起難得的「4月雪」，4月連假才剛開始，就有驚喜出現。根據布農卡里布灣登山隊與山友回報，雪山降起「4月雪」，雪山圈谷最深積雪達30公分，雪霸國家公園管理處也提醒，雪山之旅要慎行，務必要備妥登山裝備，不要當「山寶」。

雪山去年初出現近6年來的最佳雪況，積雪深度曾達到90公分，每年降雪時間約1到3月底，雪霸國家公園管理處2017年雪山圈谷底部設有雪尺量測，根據雪管處調查，今年雪山的每場降雪相隔時間較長，每次降雪積雪深度多在5公分到10分左右，4月仍降大雪情況非常少見。

另外，因為3月下旬還有昨天開始連假這幾天，因為開始下雪，許多山友紛紛上山，根據雪霸保育志工這幾天在雪山服勤的真實紀錄，發現有幾位山友讓人膽顫心驚，雪管處遊憩課也分享幾個實例，希望山友們都不要當「山寶」，要把生命交付給自己，不然就得交給山了。

遊憩課提及，根據志工了解，有山友表示他們有詢問他人，準備冰爪是為了給登山口檢查使用，不會實際使用，所以他們也真的分不清楚，準備了哪一種冰爪、也不知道如何穿戴，也不知道使用的注意事項與危險性。

還有個登山團隊，其壓隊人員自行上切到雪山主峰，並在主峰等到11點，以為前行6人已下切，所以他一路往下走，在下午2點抵達369山莊，經確認他的隊員卻尚未抵達，一度崩潰，安撫他的情緒後，讓他跟登山口接駁人員留訊聯繫後下山，結果其餘6人大約下午4抵達369，隊友們提到因路徑覆雪無法辨識，只能參考軌跡上攀。「沒事不分隊，不分隊沒事！」遊憩課表示，依資訊判讀，第1人與其餘6人差了1小時抵達主峰。

雪管處指出，因為今年雪山難得有降雪但，偏偏是在3月底4月初，之前雪季好天氣沒積雪，讓大家忽略雪地的潛在危機，也讓大家忽略該準備的雪地裝備和心理準備，尤其是前幾天的鬆雪可能在這幾天會轉為硬冰路面，更讓大家心驚驚。

所以面對清明、兒童連假要上山的山友，雪管處呼籲大家，務必學好裝備使用再上山，不要在369山莊門口才學如何穿綁冰爪，保暖防水也別偷懶，失溫很痛苦也很危險，還有高風險路段謹慎通過，不行就撤退下次再來，「別跟山過不去！」

最後是登山責任在自己，不要輕易交給別人，風險評估做好了再上山。態度有時比能力更重要，對山、對生態、和對自己負責任的態度，可以讓大家的登山之路走得長久。