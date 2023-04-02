一輛轎車疑自撞分隔島又被追撞後，車內二人彈飛到對向車道，1名女性(車主)明顯死亡，另1名男性送醫急救無效。（警方提供）

連假發生重大車禍 一人明顯死亡一人送醫搶救

國一北上南屯交流道附近今（2）凌晨1時許發生轎車撞擊聯結車後，車內男女情侶噴飛出車外，再釀後方5車連撞，女駕駛噴飛躺路中再遭車輾過死亡，男子重傷送醫不治；警方發現車內未有繫安全帶痕跡，疑似2人均未繫安全帶；據了解女性死者年僅22歲、男性死者則21歲，警方已通知家屬到案。

今（2）凌晨1時50分，國道一號北上181.6公里，接近台中南屯交流道附近，1輛自小客車先是與聯結車發生撞擊，在內側車道翻覆，再遭後方來車追撞釀5部車連環撞，現場一片狼藉。自小客車內1男1女為情侶被撞飛，女子被後車輾過當場死亡、男子送醫不治，警方調查，車內並未有繫上安全帶的痕跡，後續將調查是2人沒繫、還是撞擊後安全帶才鬆開。

警察表示，員警到場時發現2名民眾躺臥車道，女性車主已明顯死亡，另1名男性送醫急救不治，初步調查是自小客車因不明原因先撞擊前方聯結車後，再遭後方轎車撞擊而肇事，詳細經過及肇事責任仍在釐清中，車禍當時車流少，警方緊急封閉部分車道清理現場，約2小時後恢復通車。