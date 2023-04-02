短裙妹凌晨搭捷運遇偷拍狼 數人月台狂奔合力逮人

29歲陳姓男子上月19日凌晨在捷運忠孝新生站上車，見列車上有名外型亮麗，穿著短裙的女子萌生色慾，以手機偷拍其裙底風光。遭到身邊的女乘客發現，立即上前告知該女遭偷拍，並於按鈴通報站務人員及警方到場處理，並在出口處攔下逮捕，全案依妨害秘密罪、性騷擾罪嫌移送偵辦。

警方接獲通報有民眾於列車上疑似遭偷拍，被害女子表示，搭乘往忠孝復興站列車上，遭到坐在對面的男子持手機拍攝裙底，當下自己並不知情，幸好坐在偷拍難身旁的一名女性乘客見義勇為，察覺旁邊男子持手機偷拍對面女子裙底舉止，立刻起身並告知女子遭偷拍，並將女子帶到隔璧車廂按下列車緊急通話通知列車司機。

陳男見行跡敗露，慌張移動到其他車廂，並在忠孝復興站下車，急著往出口方向逃離，站長、保全及被害女子立刻狂奔追緝，終於在出口處將該男順利攔下。捷警到場後在該男手機內發現2張偷拍該女子的照片，全案依妨害秘密罪嫌將相關事證移送轄管大安分局續辦。

去年1月至今年1月捷運系統內發生之妨害秘密案件共計61件，約占捷運系統內刑案比例14.3％，經分析此類犯案手法通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。

捷警隊呼籲，民眾在人潮眾多的捷運車廂內或是搭乘手扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近或不明閃光，如有疑似遭偷拍或性騷擾之情形，旅客可利用車廂內緊急通話鈕或立即告知捷運站務人員，通報警方到場處理。

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