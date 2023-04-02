中山高速公路南下彰化系統至彰化交流道之間車流相當大。（孫英哲攝）

國道1號中山高速公路南下彰化路段今天上午湧現車潮，車流呈現紅色警戒，行車時速僅20至40公里，車流走走停停。國道三隊指出，因天晴及連假效應，出遊及掃墓車潮出籠，導致中山高南下彰化路段擁塞，預計下午過後車流才會逐漸回復順暢。

今天是清明節5天連假的第2天，繼清明連假首日幾乎塞車塞整天後，中山高速公路南下彰化路段今天一早就湧現車潮，從彰化系統交道至彰化交流道之間的車流都呈現紅色警戒狀態，行車時速一度低至僅20公里，考驗用路人的耐心。

國道三隊指出，中山高速公路南下彰化系統至彰化交流道及彰化交流道至埔鹽系統間的路段，每逢假日車流就相當多，今天因連假效應，天氣晴朗，不但出遊車潮大增，不少民眾也一早就駕車出門掃墓，導致中山高南下彰化段湧現車潮，上午僅有零星事故發生，且事故發生後很快就移置至路肩，未影響主道車流。

國道3號南下彰化和美至彰化系統之間的路段上午車流量也相當大，車流一直呈現紅色警戒，行車時速僅約20公里。國道七隊表示，上述路段因有不少國道1號中山高的車流匯入，因此車流量相當大，請用路人小心駕駛。

警方強調，因連假及天候狀況佳，有可能許多民眾還會陸續外出，因此國道車流的變化狀況相當大，提醒用路人出門前先查明路況，避開塞車路段，多使用替代道路，以免塞在車陣中。