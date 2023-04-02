新北招商引資，提升在地生活機能及便利性，迎接4月兒童節假期，新北市經發局彙整林口三井、淡水滬尾、新莊凱悅酒店等8大招商案連假優惠，有機會抽中價值5萬5000元的ezTravel易遊網旅行行程兌換券，或消費滿666元天天抽6666點活動，讓民眾開心過連假拿好康。

經發局長何怡明表示，新北市持續招商與相關政策鼓勵下，商場百貨及旅宿業如雨後春筍般進駐，今年兒童節連假期間，經發局特別彙整各招商案優惠及活動資訊，邀請民眾到新北市消費同樂，享受美好假期。

新板特區的台北新板希爾頓酒店4月1日至4月30日推出超值親子優惠活動「兒童狂歡節」，館內二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」可享兩大一小用餐孩童免費優惠，三樓的「Quin Ya 青雅中餐廳」則推出「手推彈珠台」，現場內用消費滿2500元即可試手氣，有機會獲得招牌「嫣紅鵝」半隻二吃。

「滬尾藝文休閒園區」的將捷金鬱金香酒店於3月1日至5月31日推出淡水·春浪漫－春季住房專案及春季．香草饗宴，入住享河畔餐廳早餐、手作DIY課程及多項精美好禮，3樓河畔餐廳更有兩人同行當日壽星折抵999元優惠。

「淡水漁人碼頭福容大飯店」則與聯華食品合作，推出淡水阿熊家族VS滿天星好友見面會(4／1-4／4)、日本美食節自助百匯(4／1-4／4)、親子體能館暢玩(4／1-4／5)、親子一日營(4／2)、歡樂派對晚會(4／1-4／4)等優惠活動。

近期開幕的「新莊凱悅嘉軒酒店」也推出連假期間專案，以標準房價入住只需3800＋15.5％起，加價100元即享宏匯廣場VR Zone虛擬實境體驗票券2張。

「林口三井Outlet」今年3月17日至5月28日以人氣動畫《間諜家家酒SPY×FAMILY》為主題打造最應景購物園區，並於連假期間舉辦「林口文青祭｣，邀請九九、胡家誠、吳鎮安等實力派歌手接力開唱。

3月24日至4月9日期間推出「MITSUI OUTLET PARK 激安買物祭」，除享全館最低2折起優惠外，單筆消費滿2000元還可參與抽獎，更有機會抽中價值5萬5000元的ezTravel易遊網旅行行程兌換券。

「秀泰生活樹林店」響應全民普發6000元政策，祭出「消費滿6千元，就送6百點」及「4／1至4／6消費滿666元，天天抽6666點」等好康，詳洽「來趣新北金發局」官方粉絲專頁。