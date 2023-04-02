六旬退休伯被騙走150萬 慘連15元公車錢都付不出

62歲李姓男子，離婚後渴望感情第二春，在網路結識名叫「倩倩」的香港女子，自稱正打算移民台灣，兩人發展網戀交往。豈料倩倩不斷以各種名目借錢，又寄送需貨到付款的包裹禮物，讓李姓男子前後付出新台幣150萬元。已完全「暈船」的他，還去房屋借貸300萬元，所幸在銀行欲匯手續費時，被銀行員找來警察一起規勸，花了2小時，終於讓他醒悟一切都是戀愛詐欺手法。

北市警中山分局長春路派出所日前接獲轄內銀行報案，指有民眾疑似遇到詐騙集團，準備臨櫃轉帳。員警旋赴現場了解，退休的李姓男子表示在網路認識名叫「倩倩」的好友，「倩倩」自稱是香港人正打算移民台灣，且不時向李傳送親暱訊息並提出交往要求，「我們在一起了！」的訊息讓李誤以為遇到真愛。

隨後「倩倩」便以各種名義向李男借錢，並寄送貨到付款的小禮物，內含吊飾、木雕等包裹，由李支付每個包裹9萬元的金額，該手法已使深陷愛情陷阱無法自拔的李姓男子支付新台幣150萬元，花光積蓄的李，沈迷在網戀不可自拔，還向借貸公司申請房屋借貸借款新台幣300萬元。

上月25日，李姓男子至銀行欲匯手續費至借貸公司時，機警的銀行員發現案情複雜可疑，遂致電請求警方協助，員警到場發現此為常見的交友詐騙手法，不斷勸說及耐心宣導各種案例後，李才驚覺自己遇見愛情騙子。

但李姓男子已與借貸公司簽立民事借貸合約，員警告知相關民事訴訟程序及權利後，李姓男子要回文山區住處，卻已沒錢搭車，警方發現他「被騙到沒錢」，目前經濟狀況不佳，僅一個月1萬多元的勞退收入且已負債100多萬。

員警感嘆他被騙到連15元的公車錢都沒有，給了他50元，協助車資助他順利回家，也提醒他別再輕信網路不明人士的甜言蜜語。 中山分局呼籲，網路交友陷阱多，勿在網路透露過多個人資訊且若涉及金錢就要特別小心。