Adam Duvall is 𝗛𝗜𝗠. pic.twitter.com/GW4qZnZuSY — Red Sox (@RedSox) April 1, 2023

台灣好手張育成首度在2023年球季亮相，但是未獲得打擊機會。紅襪2日再戰金鶯，雙方陷入打擊大戰，各敲10支以上安打，張育成第9局才被換上代守二壘。紅襪當時落後1分，結果9局下兩出局時，吉田正尚趁著金鶯失誤上壘，杜瓦（Adam Duvall）轟出兩分再見全壘打，紅襪9比8搶下新球季首勝。

紅襪昔日的王牌左投賽爾（Chris Sale）掛帥先發，首局就挨了雙響炮，曼卡索（Ryan Mountcastle）先來1發兩分全壘打，後面海斯（Austin Hays）又補上1發430呎的陽春炮。第3局金鶯攻到1出局滿壘，紅襪來不及換投，賽爾內滾失分之後，又遭到穆林斯（Cedric Mullins）轟出3分全壘打！總計3局失7分。

同時紅襪的打擊並不差，2局下杜瓦英勇跑出三壘打，再趁著暴投直接得1分。3局上賽爾大失血之後，該局下半紅襪又有佛度戈（Alex Verdugo）、杜瓦兩人各1支兩分炮追回4分。

7局下，紅襪赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春炮，後面杜瓦擊出深遠的二壘打再添1分。9局下紅襪最後進攻機會，兩出局之後吉田正尚擊出左外野飛球，眼看比賽要結束了，外野手麥肯納（Ryan McKenna）居然漏接，此時又輪到手感火燙的杜瓦。果然杜瓦無懼對方近百英里的火球，一棒轟到左外野圍牆上的「綠色怪物」，打到頂端掉回場內，被判定為全壘打，再見兩分全壘打！

杜瓦是2021年勇士隊冠軍成員，今年初在自由市場被紅襪簽下，此戰他轟出雙響炮，總計4支安打，貢獻5分打點，包括最後戲劇性的演出。