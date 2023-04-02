租房連牆壁都不附！一名網友今日貼出一張照片，是高雄一處殘破房屋外張貼招租廣告，但該透天只有三面牆，等於租客不管在家做什麼都會被看光光，讓原PO笑翻「月租兩千不含水電、牆壁」。

原PO在「路上觀察學院」發文，日前在高雄左營一處大馬路口，發現一棟破爛不堪的透天厝正在招租，該透天厝只有三面牆，面對馬路的方向沒有牆壁，二樓廁所的馬桶也大辣辣放著，變露天廁所，屋況老舊，看起來很有歷史，讓原PO直呼「月租2000（不含水電、牆壁）」。

照片PO出後，不少網友留言：「這是最新露天雅座」、「南北通透，超級通風」、「不含水電 含淚」、「左營地標，從我國小就很想爬上去坐看看那個綠色馬桶」，還有人表示「比鬼屋還鬼屋」、「人家至少家徒四壁 你連牆壁都不給我」。

不過也有內行人回應，要是真的月租2000元，他一定馬上租，「我一定租下來整理弄成店面，只要之後房租都沒漲，那我就賺爛了」、「傻傻的 我家這邊也有類似這樣的，現在已經被租走，前面稍微弄一下，好像要賣吃的」。