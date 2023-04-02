大陸女星景甜2019年和桌球好手張繼科宣告分手，近日，網上傳出兩人分手主因疑似和男方欠債有關，且還傳出男方握有景甜3支私密影音，昨(1日)他受訪否認此事，景甜則是封口不回應。而關於景甜遭欺負的傳聞依舊沸沸揚揚，網上挖出過去她上節目談到2019年遇到人生低潮，好幾天走不出房門，更害怕告訴他人這件事，雖未直接說是分手一事，但還是引來許多聯想。

一段景甜過去受訪影片最近因張繼科風波又被挖出，節目上，景甜被問到人生中是否經歷一段時間覺得自己急速成長或蛻變最大？景甜若有所思回應：「（20）19年的時候吧，有一個比較重大的一個經歷吧，我覺得自己好像已經丟失了自己」，旁人問是怎麼樣的事情？景甜小心翼翼回應：「私人的事情吧」。

景甜表示：「因為我可能沒有想到，生命裡還會發生一些覺得自己無法承載的一些痛，有一段時間比較極致，我是嚴重到可能說，幾天幾夜我都會出不了那個房間，我可能一年半沒有拍戲，我屋子都出不了，然後我緊張到我覺得很害怕告訴別人這件事情，自己的心情無法控制，會一直往下沉」，她形容就像掉到海裡，卻沒人能給她救生圈。

張繼科工作室發聲明否認謠言，並將提告。（圖／翻攝自張繼科工作室微博）

而對此，張繼科工作室日前已否認謠言，表示從未牽涉任何債務糾紛，已請律師蒐證提告，並轉發楊曙光律師的聲明，請託其律師團隊代為處理蒐證張繼科在新浪微博、今日頭條等平台的侵權事宜，會對拒絕不刪除侵權內容、造成較大惡劣影響的用戶正式提起訴訟，微博帳號「新京報我們視頻」昨致電給張繼科本人，他立刻回答：「沒有」，媒體接著詢問：「是欠債的事情沒有？還是發照片的事情沒有？」張繼科沒回答，直接掛斷電話。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。