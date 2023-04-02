蔡英文總統出訪中美洲，今晚為瓜地馬拉總統賈麥岱舉行答謝晚宴。由於近來台灣友邦屢被大陸挖牆腳，賈麥岱透露，不久前有位拉丁美洲總統跟他說台灣的友邦愈來愈少，但他回答對方，「如果在拉丁美洲，台灣只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉」。

賈麥岱今天在答案中致詞表示，他原本有準備好一份講稿，但發現任何講稿和文字都無法充份表達他內心的感受。他說，現今世界非常混亂，世界正在重組，有些不是強權的變成強權，有些強權變成不是強橏，我們看到國家的自由、民主、人民自覺正受到嚴重威脅。

賈麥岱透露，不久前有位拉丁美洲的總統跟他說，「看喔！台灣的友邦愈來愈少」，他跟對方說，「如果在拉丁美洲，台灣只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉」。

他說，蔡英文邀請他在不久的將來前往台灣進行國是訪問，他內心非常期待這三個禮拜趕快過去，可以盡快跟蔡英文總統見面，因為這二、三天下來的接觸，我們更加深入了解雙方的想法，也有許多意見交流，發現我們對很多事情的想法、看法，還有很多目標都是一致的。

他強調，此時正是瓜地馬拉和台灣團結一心的時刻，也是瓜地馬拉要向台灣表達最深感謝的時刻，因為只有中華民國台灣是唯一的邦交國，無論是好是壞一直都在我們的身邊，從來都有拋棄過瓜地馬拉。

賈麥岱也非常恭喜蔡英文有這麼堅強的體力和意志力，「你今天在國家公園上到金字塔的速度，比很多年輕的媒體朋友還要更快」。但他認為，蔡英文認識的瓜地馬拉只是小部分，瓜國還有很多美麗的風貌值得了解，也因此台瓜要加強連結。

他建議瓜台之間能有直航班機，可經過洛杉磯直接飛到台北，讓瓜國能更接近台灣，也讓台灣能更接近拉美，讓拉美地區的國家能透過瓜地馬拉認識台灣。

賈麥岱也再度重申對台灣最堅定的承諾，強調一定會在國際所有論壇上成為台灣之聲，將聲張正義，讓全世界能承認台灣的主權，讓聯合國所有國家都能認識台灣真正的價值，「台灣加油！台灣萬歲！」