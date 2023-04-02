清明連假各地天氣自今起多雲轉晴，台北市觀光傳播局推薦搭乘公車上陽明山正值盛開期的竹子湖海芋，並前往周邊4大溫泉區泡湯，品嚐陽明山當季新鮮蔬菜，及部分溫泉附設餐廳砂鍋粥、脆皮雞等美味餐點，一次完成賞花、泡湯、美食的「三合一之旅」。

觀傳局表示，連假期間適逢陽明山竹子湖海芋盛開，多間農園設有地景藝術供民眾打卡拍照，還有免費生態人文導覽解說、免費海芋花束包裝等活動。由於仰德大道路段將在連假期間交通管制，建議民眾搭乘大眾交通工具前往竹子湖。

觀傳局說，賞花後感到腿酸，推薦到陽明山區周遭4大溫泉區泡湯，民眾搭捷運紅線至新北投站，步行150公尺即可抵達超過30間業者的「新北投溫泉區」。

觀傳局補充，行義路溫泉區需搭乘捷運紅線至石牌站，再轉508、536公車至行義路站下車，較遠的溫泉區另有中山樓、馬槽溫泉區，仍可於捷運劍潭站轉搭紅5，或在石牌站轉乘小8、北投站轉乘小9抵達。

觀傳局說明，新北投溫泉區分成溫泉浴室和溫泉旅館2種，溫泉浴室較便宜，大眾池最低價位每次150元，個人湯屋價位較高約每小時600至1200元左右，溫泉旅館最低價位2小時850元；另外，北市府負責管理的北投公園露天溫泉浴池每小時只要60元，中山樓、行義路、馬槽大眾池每次最低價位約落在100至200元間。

觀傳局提醒，想要泡湯的遊客，慎選有溫泉標章的溫泉業者，以確保自身安全及消費權益。

此外，觀傳局介紹，4大溫泉區一帶有許多景點可以參觀，抵達新北投溫泉區可順道參觀溫泉博物館、北投圖書館及地熱谷，行義路溫泉區可欣賞龍鳳谷地熱景觀，陽明山文化大學附近則有前美軍宿舍改造的各式特色餐廳可供挑選。前往溫泉區的陽金公路上，則有機會看到路邊或樹上有野生猴群。