日本外相林芳正1日抵達大陸北京，將與大陸國務委員兼外長秦剛會談，雙方將面向構築「具建設性且穩定的關係」，持續在各個層面保持密切溝通的方針。這是雙方首次面對面會談。日本外務省2日公布行程表示，林芳正將於今日下午會見大陸國務院總理李強與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。

共同社2日報導，林芳正將在日中外長會談時，將強烈要求盡快釋放3月間在北京遭大陸政府拘留的安斯泰來製藥的日籍男性幹部。同時，他也將就共軍在沖繩、釣魚台和台灣周邊的軍事活動傳達關切，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

林芳正也預料將圍繞俄羅斯侵略烏克蘭，談及大陸國家主席習近平在近期訪問莫斯科並與俄羅斯總統普丁舉行會談一事，要求大陸應當在基於國際法的責任上發揮作用。

另，日中兩國近日宣布，雙方同意開設國防當局之間熱線，林芳正與秦剛或在此次會談中同意對此穩定運用，以避免發生難以預測的衝突。