蔡英文總統出訪中美洲，今晚為瓜地馬拉總統賈麥岱舉行答謝晚宴。蔡英文表示，這次透過密集的參訪，台瓜共同見證雙方多年來的合作成果，也開啟了往後更多的合作計畫，意義重大。期盼兩國邦誼，歷久彌新。

蔡英文表示，很高興能在今天的晚宴，跟各位瓜地馬拉的好朋友齊聚一堂，感謝各位給予我們隆重且熱情的接待。尤其賈麥岱總統在國事繁忙之餘，仍然撥冗全程陪同，真的非常令人感動。「我要代表全體訪問團，表達最深的感謝」。

她說，這次睽違六年，再次訪問瓜地馬拉，充分感受到許多進步和改變。在這當中，瓜地馬拉對歷史古蹟，及對大自然的尊重愛護，依然讓我印象深刻，值得我們學習，她會將這些寶貴經驗帶回台灣。

這次來訪，兩國共同見證簽署「基本合作協定」，也在蒂卡爾（Tikal）公園，感受到馬雅文明的莊嚴和魅力。賈麥岱總統閣下出身醫界，在疫情期間，也規劃並執行多項防疫計畫，蔡英文表示，很佩服這樣的遠見及執行力，也很高興台灣可以參與其中。

台瓜兩國明天也將一起參加齊瑪德南戈公立醫院的贈交典禮。她期待這項合作，能夠守護更多民眾的健康。對於賈麥岱總統在推動婦女賦權方面的理念，我們非常認同，也期待繼續開拓更多這方面的合作計畫。

這次透過密集的參訪，她說，我們共同見證雙方多年來的合作成果，也開啟了往後更多的合作計畫，意義重大。她感謝賈麥岱的邀訪，以及所有瓜地馬拉人民熱情接待。她向與會者舉杯，祝賈麥岱總統政躬康泰，也祝兩國邦誼，歷久彌新。