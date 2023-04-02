高雄旗山警方走進社區宣傳反詐騙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近來詐騙頻傳，高雄市湖內警方日前成功阻止一名鍾姓男子要匯款5000元給騙徒，警方告知其這是假投資真詐財的老梗，令鍾男恍然大悟。旗山警方則是走入社區宣導反詐騙知識。

住在高雄市路竹區的63歲鍾姓男子透過網路社群軟體上結識一名自稱「銀行高管」的女子，聊天過程中對方以俄烏戰爭將導致國際對黃金需求增加，使黃金價格巨幅上揚，說服鍾男前往銀行匯款5000美金，約16萬元新台幣。

就在鍾男到一家銀行匯款時，銀行行員機警，通知警方到場攔阻，化解詐騙集團的騙術。湖內警方也呼籲，近來詐騙包含網路的一頁式廣告，或主打「低投資、高報酬」、「快速致富」等訊息，請民眾撥打「165」反詐騙專線諮詢，保障自身財產安全。

旗山方面，旗山分局於4月1日到甲仙芋筍梅節會場，向現場遊客宣導常見的詐騙手法。來自高雄的李姓遊客回應，最近有接到一名很久沒連繫的朋友來電說最近換門號，隨後就開始借錢。警方提醒這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，最好的方式是先查證，切勿心急而前往匯款。

警方也指出，民眾碰到這種詐騙電話時，請先掛斷電話，再撥打165或110查證，以免上當。