國道1號南下今天上午仍是一路從楊梅塞到頭份，多處路段只有時速0至20公里，情況好些的路段也只有40公里。（摘自1968／陳育賢新竹傳真）

國道1號南下今天上午仍是一路從楊梅塞到頭份，多處路段只有時速0至20公里，情況好些的路段也只有40公里。（摘自1968／陳育賢新竹傳真）

2日清明連假第2天，北台天氣結束連日陰雨天，陽光一早即露臉，可能增加民眾出遊意願並趁晴天祭祖掃墓，北台南下各主要道路繼連假首日塞好塞滿後，國道1號南下今天上午仍是一路從楊梅塞到頭份，多處路段只有時速0至20公里，情況好些的路段也只有40公里。

今天一早的北台國道南下繼續塞，上午9點起，國道1號南下路段自楊梅可說是一路多車至苗栗頭份，楊梅至湖口車速只有20公里，湖口路段是走走停停低於20公里的紫爆情形，湖口休息區至新竹是20至40公里，新竹系統至頭份又是20以下的紫爆狀況。另，五楊高架南下更是自機場系統就一路塞至楊梅。

國道3號情形也好不到哪去，1968APP顯示，自土城就開始塞，一路塞到關西服務區，車速是走走停停的低於20公里至40公里，過了關西稍順暢，但新竹系統至苗栗大山又是車多情形，還沒上國道的南下用路人，可多利用1968等路況APP多了解車流以避開車潮。