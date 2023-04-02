近日，英國外交發展部官員在接受媒體採訪時表示，英方認為中國近期在菲律賓海域的行為「不可接受」，中方的行為是「侵犯和脅迫行為」。對此，中國駐英國使館發言人表示，英國是域外國家，不是南海問題當事方，「我們奉勸英方不要把手伸得太長」。

中國駐英國使館發言人批評，英方官員言論顛倒黑白，蓄意挑撥地區國家間關係，極不負責任；中方對此強烈不滿、予以強烈譴責。

中國駐英國使館發言人指出，中國在南海權益是在長期歷史過程中形成的，有充分的歷史和法理依據。中國維護國家領土主權和海洋權利的決心堅定不移，同時也致力於同有關國家以和平方式解決爭議。

該發言人稱，中國堅決維護南海和平穩定，維護與地區國家的友好合作關係。「相反，有的域外國家卻動輒派艦機到南海炫耀武力，挑釁滋事，已成為南海和平穩定的最大威脅。」

該發言人指出，英國是域外國家，不是南海問題當事方。「我們奉勸英方不要把手伸得太長，不要到處製造事端，唯恐天下不亂。」中方敦促英方遵守以《聯合國憲章》為核心的國際法，尊重中方在南海的主權和權益，停止挑事生非，停止損害南海地區和平穩定。