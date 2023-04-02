一名女網友表示，和男友交往一年以來，兩人都沒有發生親密關係，她聽閨密的話試探性撫摸男友，當下她摸到男友下體到軟Q的東西，對方錯愕說「自己患有性功能障礙」，讓她覺得不對勁，偷看男友身分證，看到身分證第一位數字是2，才發現對方根本是女生，她氣炸問網友「我現在還是很猶豫要不要重新接受他」，貼文曝光網友都認為太扯，「騙性別的我第一次見到」。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》指出，和男友交往1年，兩人除接吻、擁抱和愛撫外，沒有進一步親密接觸，她以為對方是主張婚後性行為，沒有多想。但她顧慮年紀已30歲，多次試探性問對方想不想結婚、婚後要不要孩子等規劃，但男友認為兩人才剛交往，希望等感情更加穩定再談婚事，且沒有生子打算。

原PO表示，自己非常喜歡小孩，閨密要她主動撫摸男友，問對方想不想進一步，過程中她看到男友錯愕的表情，下秒自爆自己有性功能障礙，也拒絕去看醫生。她驚覺有異，趁男友不注意時偷翻對方錢包，發現身分證上英文後的第一位數字，和她一樣都是2，代表男友根本是女生，她當場氣炸和對方攤牌。

原PO說，因為男友有一點鬍子，也沒有胸部，加上平常都是上男廁，兩人也沒有到外過夜或同居的經驗，所以根本沒有察覺男友其實是女生，「我現在還是很猶豫要不要重新接受他」。

貼文曝光，讓網友也驚訝，「妳不是要小孩？這還需要想嗎？」、「她都欺騙妳了，妳還想重新接受？」、「這個有點扯，小孩是有其他解決辦法啦！但是生理心理性別這種事在交往前要講吧」、「騙年齡、學歷、工作的我見多了，騙性別的我第一次見到」、「我以前還真的遇過一樣的事！發現對方是女生的時候超震驚，後面很快就分手了」。