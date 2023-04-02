香港影帝周潤發生活十分低調，時常出現在大街小巷中，尤其喜愛爬山的他，常被爬山的粉絲捕獲，而親民的他也大方與粉絲合照，親切模樣受到大家喜愛。日前他又被網友發現在小吃店吃飯，隨後該名網友不僅開心曬出合照，還透露香港歌星鍾鎮濤也在一旁。

現年67歲的周潤發，雖然身家早已破億，但仍過著樸實的生活，今（2023）年2月還參加馬拉松比賽，意外成為全場焦點，瞬間變成大型粉絲見面會，一頭白髮，身穿運動服的模樣，相當親民，也吸引許多運動好手爭相拍照。

而日前他又被目擊現身小吃店，網友在小紅書上分享「吃飯時遇到了發哥」，只見他一身黑的穿著，帶著黑色帽子，雖然仍可看見些微的白髮，但氣色相當好。該名網友也寫到：「他人好好啊，還主動揮手合照。」周潤發甚至親自掌鏡，露出親切的笑容，網友還透露鍾鎮濤也在一旁，同樣穿著輕便，非常沒有明星架子，透露出兩人的私下好交情。

貼出照片後，網友紛紛留言大讚，「好Nice」、「男神好帥」、「發哥是暖男」、「不愧是巨星」，同時也有許多粉絲分享與周潤發的合照，可見影帝的魅力從未衰退。

此外，鍾鎮濤因1997年金融風暴投資失利，負債超過兩億港幣（約新台幣7億元），雖然在2002年申請破產，但當時幸運與妻子范姜素貞相遇，讓他重新振作，妻子甚至為了還債，不惜變賣自己的5、6只鑽戒，最後兩人也順利撐過破產低潮。近年他努力在大陸發展演藝事業，也時常在微博更新近況，而年邁70歲的他狀態相當好，凍齡模樣也引起網友熱烈討論。