台鐵太魯閣號事故今滿2周年，不少罹難者家屬難掩悲傷情緒，手持桔梗花到事故現場追思親人。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號事故今滿2周年，不少罹難者家屬難掩悲傷情緒到事故現場追思親人，當408號列車於事故發生時間經過時特別鳴笛，家屬聞聲不禁潸然淚下。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號事故今滿2周年，不少罹難者家屬難掩悲傷情緒到事故現場追思親人，當408號列車於事故發生時間經過時特別鳴笛，家屬聞聲不禁潸然淚下，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（右）則擁抱家屬給予安慰。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號事故慘釀49死、逾3百人輕重傷，今滿2周年，台鐵局下午將在富岡機廠舉辦追思會，但不少罹難者家屬一早就到事故現場追思親人，並在護欄上放置花語為「永恆的愛」的白色桔梗花，當408號列車於事故發生時間經過時特別鳴笛，家屬聞聲不禁潸然淚下，列車離開後更相擁而泣，場面哀戚。

前年4月2日上午，台鐵408次太魯閣號列車載滿498名乘客，自樹林車站發車開往台東，9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段時，在清水隧道前，撞上一輛滑落邊坡、橫擋軌道的工程車，造成8節車廂失控出軌，慘釀49人罹難，300多人輕重傷，是台鐵局近74年來最嚴重的死傷事故。

今天適逢事故2周年，台鐵局為悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，今天下午4時將在放置事故車廂的富岡基地舉辦追思活動，不過許多罹難家屬一早在台鐵工務段及「太魯閣的眼淚」發言人王薇君等人陪同下，手捧白色桔梗花，難掩悲傷情緒事故現場，正當現已改點為EMU3000城際列車於9時28分經過事故現場時，家屬聽聞鳴笛聲時，眼匡中的淚水不自覺地流下，列車離開後，王薇君也抱著頻頻哭泣的家屬，給予鼓勵與安慰，場面令人鼻酸。

陳姓家屬哽咽表示，這兩年來，只要在事故前1個月的時候，心情起伏很大，就算已經過了2年，對家屬來說「事故彷彿就在昨天發生，心中的傷痛並未因時間遞減」，未來仍會到事故現場追思親人。秦姓家屬則希望現場未來能規劃一處讓家屬悼念親人的地方。

王薇君坦言，家屬思念親人的傷痛隨著這天到來特別明顯，因此她都會盡量在這段難熬的時刻，陪伴家屬，讓他們更有力量繼續對台鐵的安全改革努力，讓悲劇不要再重新上演，也希望外界能給予家屬肯定與鼓勵，及中央政府、立法院等單位督促台鐵局盡快推動改革。

此外，台鐵太魯閣號出軌事故經花蓮地方法院歷時1年多的審理，去年11月11日審結宣判，9名被告中，1人無罪、8人有罪。

被控8罪的主犯、包商李義祥，依過失致死等罪合併判刑7年10月；台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益判刑8年10月，刑度最重；李的合夥人林長清違反政府採購法判刑2年8月；聯合大地監造主任李進福依過失致死等罪合併判刑7年2月；聯合大地安衛人員張齊富財過失致死判刑4年6月；中琰顧問專案經理郭國振過失致死判刑4年2月；東新營造負責人黃平和判2年6月、東新實際負責人黃文利逃漏稅、偽造文書判刑10月，可易科罰金；案發後逃離現場的李義祥助手華文好則是獲判無罪，也是唯一全身而退的被告。

針對判決結果，律師與檢方將提上訴，秦姓家屬也認為司法需要改革，不然很難還給家屬公道，畢竟事故奪走了49條人命，但量刑上過失致死5年最高刑期，「如同1命1個月」，不僅對犯錯者來說不痛不癢，對家屬來說更不公平。