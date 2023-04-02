台灣高鐵619車次列車今天上午8點18分行經桃園-新竹路段時，因集電弓自動下降，導致車上一片漆黑只剩緊急照明，並滑行在隧道內停下來。隨後又在8點41分恢復行駛。網友表示，「道岔問題西門子的鍋，那電力系統是誰的鍋」。這已經是台灣高鐵集電弓不到70天以來第8起異常，且都在竹苗路段。

台灣高鐵表示，609車次今天上午8時18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車(205、606車次）一度暫時停車。

台灣高鐵表示，經確認路線安全無虞後，609車次已於上午8時41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。此事件造部分次列車略有延誤，造成不便，請旅客見諒。

網友表示，「第幾個又啦」、「公司化治百病」、「集電弓偶爾下降沒關係」、「道岔問題西門子的鍋，那電力系統是誰的鍋」、「之前說可能竹苗風大，現在看起來好像不單是風的問題」。

高鐵今年1月25日、2月9日、2月11日、2月20日、2月23日、2月26日、3月5日等7天，在新竹、苗栗隧道群都有發生集電弓出現異常訊號，導致降弓。不料這次又在清明連假疏運期間再度發生集電弓異常。