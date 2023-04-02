一名母親日前被目擊騎機車載著2名女兒三貼上路，女兒不但站在女子前方，畫面中最前頭的女童疑似還把雙手放在龍頭把手上，畫面相當驚險，影片遭瘋傳，有網友根據畫面認為該母親右手有握著油門，是單手騎車，網友仍怒批「實在太誇張」、「簡直拿生命開玩笑」。

臉書「記者爆料網」曝光一段影片，一名母親在路上騎機車三貼，載著2名女童而畫面中坐在最前面的女童坐在特製椅子，疑似把雙手放在「龍頭把手」上，嚇壞不少人，影片在抖音平台遭大肆討論，有網友發現該名母親疑似是用右手控制油門，左方握把才讓女兒握著，以此單手騎車。

一名母親日前被目擊騎機車載著2名女兒三貼上路，女兒不但在女子前方，畫面中最前頭的女童疑似還把雙手放在龍頭把手上，畫面相當驚險。（翻攝自記者爆料網）

雖畫面中看似是紅外套女童雙手握住握把騎車，但有網友看出該母親的右手疑似仍握著油門，危險行為仍遭網友砲轟「實在太誇張了」、「簡直拿生命開玩笑」；根據道路交通安全規則第88條，機車腳踏板不得搭載孩童，重型及普通輕型機車在駕駛人後設固定座位，可附載一人。

機車前踏板不管是站立或放置安全座椅都不合法，專家表示如要讓孩子坐在後座，建議在後座加裝兒童用手扶椅，如是較大孩子則要抱緊駕駛人，且雙腳要能踩在機車兩側踏板。以重型機車測量，孩子小腿長至少40公分才能踏到，通常6歲幼童平均小腿長度約為35公分。