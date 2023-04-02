台北市長蔣萬安今年3月主持治安會報時，體認警察及消防人員過往執行精神危機或行為急症案件時，面對風險往往首當其衝。蔣萬安表示，市府將全力協助第一線同仁，全力改善警消人員執勤困境，責請消防局及警察局務必加強教育訓練及採購防護裝備，以提升第一線執法人員之安全。為此，北市府率全國之先，將辦理警消合作CIT（危機處理小組）訓練。

北市消防局表示，經統計每年消防局出勤執行精神疾病護送案件2000餘件，每天平均高達6趟次，另鑒於精神衛生法於2022年12月14日修正公布，附帶決議內政部應比照美國推動警察、消防人員危機處理小組CIT（Crisis Intervention Team）教育訓練計畫。危機處理小組CIT始於美國田納西州曼菲斯市的警察局，旨為結合警察、消防、衛生、社政等體系，優化第一線人員在行為及精神危機的處遇。除針對精神急症的知識教育外，同時也關注不同職類人員的安全、合作、品管和當責文化。

有鑑於此，台北市消防局率全國之先，跨機關合作，結合警察局與衛生局，將於今年5月辦理6梯次的危機處理處理小組教育訓練課程，課程內容包含基礎知識、認識暴力曲線及情緒降階技巧等。

同時再由警察局推派「防身術」及「壓制術」課程專業師資，並結合社會安全網的資源運用與模擬情境演練。另外消防局也規劃採購防穿刺背心及手套提供一線消防人員使用，提升同仁執勤安全。

消防局也表示，北市優於全國訂定精神病患送醫作業流程，未來將持續透過「社會安全網」檢視相關個案處理情形，跨機關合作主動提供協助，提升精神疾病患者的協助及預防，從源頭處理、優化現場處置到後續追蹤管理，盼不要再有執法人員傷亡的情事發生。