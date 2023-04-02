中部海線地區不僅房價飆漲，連停車費都跟市價不相上下！清水區中山路一處停車場停車費每小時60元，引起純樸的鄉親於臉書「清水小鎮」熱議，有民眾po網說「萬物皆漲，清水停車費一小時60？跟天龍國一樣耶！」還有網友質疑「清水比市區繁榮了嗎？」但仍網友說「收費價格是經過市府交通局核准」。

海線地區不僅房價貴，連停車位都一位難求！停車費也愈來愈貴，讓許多開車族痛在心裡、有苦難言。民眾在臉書社群po文說「萬物皆漲，清水停車費一小時60？跟天龍國一樣耶！」立馬引起網友的熱議。

有網友笑稱「騎單車，結案」。有人則說在市區停過1小時100元或140元的。

還有網友說：「6000元可以停滿滿30天」。有人則說「Ubike點很多，改騎ubike環保兼運動」，還有人說「天龍國更貴」還有網友回po照片笑稱「水安宮捷運站附近的停車場，市區比海線便宜」。

還有網友將清水、沙鹿農會停車場的收費，拿出來超級比一比，網友指稱「萬物皆漲、習慣就好」，「停不起是我們的問題」、「物以稀為貴」！各界看法不一。